La Top11 della Serie A Women: domina l'Inter con 4 calciatrici. Segue la Lazio

La Serie A Women, assieme a OptaPaolo, ha stilato la formazione ideale dell’ultimo turno di campionato schierandola con il 3-4-3. Nella squadra ha ampio spazio l’Inter, vittoriosa per 5-0 sul Genoa, con ben quattro giocatrici inserite – una per ruolo – seguita dalla Lazio con due. Per le nerazzurre ci sono infatti Runardottir fra i pali, Milinkovic in difesa, Tomasevic a centrocampo e Wullaert in avanti, mentre per le biancocelesti sono state inserite la centrale Baltrip-Reyes e la centravanti Piemonte.

Per il resto completa la difesa Bergamaschi della Roma, mentre in mezzo al campo trovano spazio Grimshaw del Milan, Tatiana Pinto della Juventus e Krause del Como Women, tutte andate a segno nell’ultimo turno. In avanti invece il tridente è completato da Bredgaard della Fiorentina.

Questa la top11 della Serie A Women: Runarsdottir (Inter); Bergamaschi (Roma), Milinkovic (Inter), Baltrip-Reyes (Lazio); Tomasevic (Inter), Grimshaw (Milan), Tatiana Pinto (Juventus), Krause (Como Women); Bredgaard (Fiorentina), Piemonte (Lazio), Wullaert (Inter).

SERIE A WOMEN, 8ª GIORNATA

Napoli Women-Milan 0-2

65’ Grimshaw, 90’+3 Appiah

Roma-Juventus 1-1

12’ Bergamaschi (R), 70’ Pinto (J)

Inter-Genoa 5-0

9’ e 65’ Wullaert, 12’ Csiszar, 45’+1’ Tomasevic, 52’ Milinkovic

Fiorentina-Ternana Women 1-0

2’ Omarsdottir

Parma-Como Women 0-1

85’ Kruse

Sassuolo-Lazio 1-2

33’ e 42’ Piemonte (L), 71’ Doms (S)

Classifica - Roma 19, Como Women 15, Juventus 14, Fiorentina 14, Napoli Women 13, Milan 13, Inter 12, Lazio 12, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6, Ternana Women 4