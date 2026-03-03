Le partite di oggi: il programma di martedì 3 marzo
È il giorno dell'andata della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, ma non solo. In Italia questo martedì si giocano anche il 28° turno di Serie B e il 30* di Serie C. Di seguito il programma calcistico del 3 marzo:
Coppa Italia - Semifinale (andata)
21:00 Como - Inter
Premier League
20:30 Bournemouth - Brentford
20:30 Everton - Burnley
20:30 Leeds - Sunderland
21:15 Wolves - Liverpool
Serie B
19:00 Padova - Spezia
20:00 Cesena - Monza
20:00 Entella - Modena
20:00 Reggiana - Südtirol
20:00 Venezia - Avellino
Serie C - Girone A
18:00 Alcione Milano - Giana Erminio
18:00 Lumezzane - Arzignano
18:00 Ospitaletto - Pro Patria
18:00 Pergolettese - Pro Vercelli
20:30 AlbinoLeffe - Brescia
20:30 Cittadella - Inter U23
20:30 L.R. Vicenza - Trento
20:30 Lecco - Renate
20:30 Triestina - Dolomiti Bellunesi
20:30 Virtus Verona - Novara
