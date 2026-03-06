Raddoppio del Napoli contro il Torino: Elmas segna il più classico dei gol dell'ex, 2-0
TUTTO mercato WEB
Raddoppio del Napoli contro il Torino, ha segnato il grande ex Eljif Elmas. Spinazzola trova il fondo e va al cross per la sponda aerea di Politano, che favorisce la girata di prima intenzione del centrocampista macedone. 2-0 al 68'.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Le più lette
1 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"