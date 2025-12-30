Cagliari, cambio alle spalle di Caprile: Radunovic allo Spezia, rientra Sherri dal Frosinone

Novità in casa del Cagliari di Fabio Pisacane per quanto riguarda la la squadra di portieri chiamati a difendere i pali rossoblu. Come riporta Sky Sport infatti il portiere Alan Sherri tornerà con effetto immediato in Sardegna per sostituire Boris Radunovic.

Sherri in estate aveva lasciato il Cagliari per unirsi al Frosinone con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto per il Frosinone e controriscatto per il Cagliari. Con i Ciociari però l'estremo difensore albanese non ha raccolto nemmeno un minuto nel campionato di Serie B, giocando una sola partita in Coppa Italia, contro il Monza. D'altra parte Radunovic non ha mai giocato con il Cagliari ed è pronto a scendere di categoria per unirsi allo Spezia, dove conta di rilanciarsi.

Da qui la decisione del Cagliari di richiamare Sherri con sei mesi d'anticipo: in questo modo sarà lui a contendere il posto ad Elia Caprile da qui al termine del campionato in corso. Manca dunque solamente l'ufficialità per la doppia operazione, con il mercato invernale che si sta per aprire. Cambia dunque la situazione in porta della squadra sarda, anche se la certezza rimane lo stesso Caprile, titolarissimo per Pisacane e in costante ascesa in termini di rendimento, al di là di qualche incertezza isolata.