4 panchine, 4 vittorie: talismano Landucci? Il vice di Allegri: "Oggi un po' a rischio..."

Marco Landucci, il vice di Massimiliano Allegri questa sera squalificato, è intervenuto ai microfoni di Milan TV per analizzare la vittoria di questa sera contro il Torino. Di seguito le sue dichiarazioni:

4 panchine, 4 vittorie: talismano Landucci?

"Oggi un po' a rischio questo talismano... (ride, ndr) La mia posizione è ininfluente: Allegri deve stare in panchina perché è un valore aggiunto per questa squadra. Siamo tutti contenti insieme al nostro staff che è importante. Bisogna che tenga il mister un po' più calmo per non farlo più espellere: se c'è lui siamo più tranquilli e anche la squadra lo è. Dobbiamo continuare così, è importante aver fatto 3 punti: nel primo tempo abbiamo sbagliato troppi palloni, la palla viaggiava piano. Nel secondo tempo questa squadra ha dimostrato tutto il cuore che ha. Va elogiato questo gruppo e lo staff medico che ha rimesso Pulisic a disposizione e anche lui che si è messo a disposizione. Domani resteremo a riposo e poi da mercoledì pensiamo al Sassuolo"

Rabiot si è trascinato sulle spalle la squadra...

"Oggi nel prepartita mi hanno chiesto del gol di Rabiot e lo ha fatto con un tiro spettacolare: ci ha dato speranze e siamo ripartiti. Lo conosco da tanti anni, è un professionista esemplare: una persona perbene ed è un grande giocatore, forza, tecnica e qualità incredibile. Ma il gruppo va elogiato in toto"

C'è tanta duttilità nell'anima di questo Milan?

"Sì, sono d'accordo. Abbiamo ragazzi intelligenti, anche Ricci è entrato molto bene. È un giocatore che quando lo chiami risponde sempre presente: quando gli dici cosa deve fare lo capisce prima. Ha fatto un assist molto bello: si è sempre allenato col sorriso e ora raccoglie i frutti del suo lavoro"