Torino-Milan 2-3, Ricci: "Il gol di Rabiot ci ha dato una mano. Pulisic ha fatto la differenza"

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole dopo il successo in rimonta contro il Torino:

"Serata particolare, emozionante. Serata felice perché terminata con una vittoria dopo una partenza a rilento. Avevamo forzato un po' troppo internamente quando bisognava andare sugli esterni. Grande reazione, il gol di Adrien ci ha dato una mano per il morale e anche a rientrare nella ripresa più compatti e incisivi".

"Siamo il Milan, bisogna cercare di vincere tutte le partite. Ci sono serate che le cose non ti riescono ma devi sempre dare qualcosa di più, dare il 100%. Pulisic poi ha fatto la differenza ma brava tutta la squadra".