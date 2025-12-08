Milan, Rabiot: "Contento di aver ritrovato la rete, all'inizio siamo stati un po' mosci"

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 3-2 sul Torino: "Siamo stati un po' mosci all'inizio, dobbiamo lavorare su questo perché non sempre riusciremo a ribaltare la partita dopo essere andati sotto di due gol. Però ci sono state anche tante cose positive, prendiamoci questi tre punti e andiamo avanti".

Finalmente è arrivato il primo gol...

"Bene che sia arrivato il gol, perché ha dato qualcosa alla squadra: è stato un bel gol che ci porta i tre punti e questa è la cosa più importante".