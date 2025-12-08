A breve Sergio Ramos sarà libero sul mercato: addio Messico, spinge per tornare in Europa

"Sì, è stata la mia ultima partita in Messico". Sono bastate queste parole di Sergio Ramos dopo l'eliminazione dei Rayados de Monterrey dal Torneo Apertura ad alimentare la fiamma di speranza di qualsiasi club interessato al difensore spagnolo di 39 anni che al termine del mese di dicembre sarà parametro zero e libero di accasarsi dove vorrà. Secondo il quotidiano AS, non c'è dubbio: ha deciso di tornare a giocare in Europa.

Sì, ma dove? Intanto era talmente convinto che la sua esperienza nel calcio messicano fosse finita che si è tappato le orecchie di fronte a proposte e controproposte del club messicano dove attualmente milita. No formulati pur trovandosi bene in un campionato diverso e nei Rayados, l'ex Real Madrid e PSG non ha dato alla dirigenza alcuna possibilità di presentargli un contratto allettante per rinnovare. Dopo un anno di esperienza in Messico, Sergio Ramos ha la ferma determinazione di rifare le valigie e affrontare nuove sfide.

A Monterrey è tornato ad assaporare la passione per il calcio, dopo quei 7 mesi lontano dal campo al Siviglia e in seguito l'esperienza del Mondiale per Club con il suo arrivo dai Rayados. Con 8 gol come bottino personale, oltre all’esperienza e al carisma che da sempre lo contraddistingue, così come la fascia da capitano, Sergio Ramos sente bisogno di tornare ad alti livelli e nel calcio che conta. Il mercato invernale sarà cruciale in questo senso, perché a 39 anni non vuole ancora appendere gli scarpini al chiodo. Vuole dare ancora il suo contributo nell'élite del calcio. E c'è chi afferma che si sia già offerto da tempo al Milan.