Live TMW Milan, Landucci: "Nella ripresa abbiamo alzato il livello: col Toro una vittoria importante"

23.10 - Il vice-allenatore del Milan, Marco Landucci, incontrerà i giornalisti dopo la vittoria per 2-3 contro il Torino, valida per la quattordicesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 23.31 - Comincia la conferenza stampa di Landucci

Ci racconta l'intervallo?

"Lo staff ci aiuta quando il mister non c'è, abbiamo cercato di dare tranquillità. Abbiamo cambiato qualcosa tatticamente alzando Rabiot e Loftus, poi si è alzato il livello di qualità. Nel primo tempo abbiamo sbagliato a giocare palle dentro, dovevamo velocizzare. Loro hanno fatto un rigore e un tiro su una ripartenza. Questa squadra ha uno spirito importante, portiamo a casa una vittoria importante"

Ha parlato con Allegri?

"Non ho ancora parlato con Allegri, sicuramente non era al telefono con me. Abbiamo avuto un approccio un po' così così, il Toro ci ha messo in difficoltà poi è calato e noi siamo saliti. I cambi ci hanno dato tanto"

A livello morale cosa vi dà?

"Quando vinci con difficoltà è più bello. Domani riposo, poi pensiamo al Sassuolo: non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, ma questa squadra ha umiltà da vendere. Pulisic l'altro giorno aveva 39 di febbre, è stato determinante per la vittoria di oggi"

Vede un seme del gruppo bello e vincente?

"Abbiamo sempre trovato gruppi buoni: le partite si vincono con i giocatori forti. Questo gruppo ha voglia di lavorare, abbiamo fatto viaggi pre-campionato un po' complicati e altre squadre si sarebbero arrabbiate. Noi creiamo sempre un ambiente positivo, ci dà dei vantaggi"

Ore 23.36 - Termina la conferenza stampa di Landucci