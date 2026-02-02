Ufficiale Carpi, ecco Mattia Benvenuto: arriva in prestito dallo Spezia

La società AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo temporaneo dallo Spezia, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Mattia Benvenuto, che arriva in biancorosso in prestito fino al termine della stagione

Benvenuto, difensore ligure classe 2005, è reduce da una prima parte di stagione giocata con la maglia della Pergolettese (Serie C – Girone A), con cui ha disputato 10 presenze tra campionato e Coppa Italia. Prodotto del Settore Giovanile dello Spezia, squadra della sua città, con i bianconeri - nella passata stagione - Mattia è stato aggregato in pianta stabile in Prima Squadra, esordendo in Serie B nella sfida del "Martelli" contro il Mantova.