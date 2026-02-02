Ufficiale La Dolomiti Bellunesi chiude il mercato invernale con l'ingaggio di Migliardi

La Dolomiti Bellunesi chiude il mercato invernale con un innesto finalizzato ad arricchire le corsie esterne. E comunica l’ingaggio a titolo definitivo di Francesco Migliardi: laterale sinistro, classe 2003, è un profilo giovane, ma con un importante bagaglio di esperienza in Serie C.

Originario di Genova e cresciuto nel vivaio della Sampdoria, Migliardi ha mosso i primi passi nel calcio professionistico a Novara, dove ha esordito nella stagione 2023-24. In Piemonte ha trovato spazio e continuità, arrivando a collezionare 20 presenze nel suo primo campionato di C, e dimostrando personalità, oltre alla capacità di adattamento a un torneo fisico e competitivo.

L’avventura novarese è proseguita fino al gennaio 2025, prima del trasferimento al Pontedera, nel girone B. In Toscana, l’esterno di origine ligure ha aggiunto al proprio percorso altri tasselli preziosi, scendendo in campo 13 volte nell’attuale stagione e trovando pure la via del gol. Una rete di pregevole fattura, peraltro, frutto di un bolide preciso, dalla distanza, infilatosi sotto la traversa nella sfida contro la Juventus Next Gen.

L’episodio fotografa al meglio le caratteristiche del neo arrivato: corsa, dinamismo, ma anche il coraggio di cercare la giocata decisiva. Caratteristiche che ora cercherà di mettere al servizio della Dolomiti Bellunesi, in un momento chiave della stagione.

L’arrivo del laterale sinistro completa il mosaico dolomitico. E sfocia nel sesto movimento in entrata, dopo i difensori Pittino e Trabucchi, l’esterno Lattanzio e gli attaccanti Petito e Vacca. Un pacchetto di rinforzi che testimonia la volontà del club di alzare il livello della rosa e affrontare con ambizione la seconda parte di campionato.