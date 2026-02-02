Udinese-Roma, le formazioni ufficiali: Atta dietro Davis. Gasp con Pellegrini e Malen
Manca sempre meno alla sfida in programma alla Bluenergy Arena di Udine tra i padroni di casa dell'Udinese e la Roma, in programma questa sera alle 20:45 e valida per la 23^ giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali:
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis.
A disposizione: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Zaniolo, Bayo, Arizala, Kabasele, Camara.
Allenatore: Kosta Runjaic
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini, Malen.
A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Arena, Della Rocca, Vaz, Ghilardi.
Allenatore: Gian Piero Gasperini
Arbitro: Sacchi
Assistenti: Dei Giudici - Moro
IV ufficiale: Ayroldi
VAR: Ghersini
AVAR: Maresca
