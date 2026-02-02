TMW Como, corsa contro il tempo per Lahdo: stesura dei contratti in corso. Ma c'è pochissimo tempo

Attimi concitati in casa Como, è corsa contro il tempo per ingaggiare entro il gong del calciomercato invernale il classe 2007 Adrian Lahdo dall’Hammarby.

Al momento si stanno redigendo i contratti per ingaggiare il giocatore, ma c’è il timore che non si faccia in tempo. Corsa contro il tempo dunque per il direttore sportivo Ludi e per la dirigenza lariana che sta provando il colpo last minute.