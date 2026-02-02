TMW
Como, corsa contro il tempo per Lahdo: stesura dei contratti in corso. Ma c'è pochissimo tempo
Attimi concitati in casa Como, è corsa contro il tempo per ingaggiare entro il gong del calciomercato invernale il classe 2007 Adrian Lahdo dall’Hammarby.
Al momento si stanno redigendo i contratti per ingaggiare il giocatore, ma c’è il timore che non si faccia in tempo. Corsa contro il tempo dunque per il direttore sportivo Ludi e per la dirigenza lariana che sta provando il colpo last minute.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
