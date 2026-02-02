Fiorentina, niente Cagliari per Kouamé: saltata la trattativa. Nel suo futuro c'è l'Hellas Verona

Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, adesso è arrivata la retromarcia: la trattativa tra la Fiorentina e il Cagliari per il trasferimento di Christian Kouamé è definitivamente saltata. A comunicarlo è stato Sky Sport. L'attaccante è comunque in uscita dai viola: andrà all'Hellas Verona.