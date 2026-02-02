Fiorentina, niente Cagliari per Kouamé: saltata la trattativa. Nel suo futuro c'è l'Hellas Verona
TUTTO mercato WEB
Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, adesso è arrivata la retromarcia: la trattativa tra la Fiorentina e il Cagliari per il trasferimento di Christian Kouamé è definitivamente saltata. A comunicarlo è stato Sky Sport. L'attaccante è comunque in uscita dai viola: andrà all'Hellas Verona.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile