Colpo del Benevento, dal Cosenza arriva a titolo definitivo Christian Kouan
Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società Cosenza Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Christian Kouan.
Il calciatore, classe 1999, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028.
