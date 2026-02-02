Ufficiale
Pergolettese, il giovane centrocampista Pepa va al Venezia. Il comunicato
TUTTO mercato WEB
L’ U.S.Pergolettese 1932 comunica di aver provveduto al trasferimento definitivo del centrocampista Nicola Pepa (07) al Venezia F.C. La società gli invia un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera calcistica.
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
UfficialeSalernitana, colpo in attacco: arriva Antonucci dallo Spezia. Era a Bari in questa stagione
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile