Virtus Entella, saluta Benali: il centrocampista ha risolto il contratto
Ahmad Benali lascia la Virtus Entella. Il club di chiavari ha comunicato la risoluzione del contatto del centrocampista.
La Virtus Entella comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Ahmad Benali.
Buona fortuna Ahmad.
