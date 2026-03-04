Juventus, si riaprono i discorsi sul futuro di Vlahovic. Dusan è pronto al rientro in gruppo

Dusan Vlahovic e la Juventus sono più vicini al rinnovo. Il contratto del centravanti serbo è in scadenza a fine stagione, e finora ogni tentativo di discutere un prolungamento era naufragato, complice uno stipendio (12 milioni di euro netti a stagione) astronomico. Negli ultimi giorni, però, il vento sembra star cambiando.

A muovere il club bianconero sono soprattutto due teste, in casa Juve. Luciano Spalletti non ha mai nascosto la propria stima, dimostrata con i fatti: fino all’infortunio, il tecnico toscano ha infatti schierato Vlahovic titolare praticamente in ogni occasione. Se Spalletti è il suo grande sponsor, anche Giorgio Chiellini sembra tra i più favorevoli. Resta la questione economica da risolvere: negli incontri degli ultimi giorni, la dirigenza della Vecchia Signora ha offerto un nuovo contratto da sei milioni di euro più bonus a stagione Riflessioni in corso, con Milan e Premier League sullo sfondo.

Nel frattempo, l’ex Fiorentina si avvicina al rientro in gruppo, previsto nelle prossime ore, come confermato indirettamente via social dal suo agente, Darko Ristic. Resta la possibilità di rivederlo tra i convocati con il Pisa, nella prossima di campionato. Un’eventualità legata più che altro a riavvicinarlo allo spirito della partita, anche se l’effettivo ritorno in campo non è così lontano.