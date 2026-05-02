Genoa, De Rossi sincero: "Tifare per la Lazio lunedì sera? Non siamo così a rischio..."

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, commenta ai microfoni di DAZN lo 0-0 sul campo dell'Atalanta che avvicina i rossoblù alla salvezza matematica: "Stiamo dando continuità di prestazioni serie, stasera abbiamo sofferto un po' ma abbiamo fatto una buona partita. La squadra sa di essere salva, ma siamo andati a vincere a Pisa e concesso poco al Como. Oggi era un'altra partita contro una squadra molto forte, l'abbiamo fatta nel migliore dei modi sapendo anche soffrire nel secondo tempo".

Le tocca fare il tifo per la Lazio lunedì?

"Diciamo che non siamo così a rischio da dover sperare che vinca la Lazio, quando fai questo lavoro diventi tifoso di tutte le squadre che giocano contro le tue concorrenti per tenerle più lontane possibile".

Perché stanno aumentando così tanto gli 0-0?

"L'Atalanta aveva tanti giocatori che hanno rischiato di fare gol, a volte sono anche i dettagli a determinare i risultati. In questo momento ci facciamo anche più caso, ma il calcio è bello anche quando le squadre sanno difendere anche se l'obiettivo diventa quello di avvicinarci a quei mostri sacri in campo e in panchina. Sarebbe facile leggere questi numeri come un crollo del gioco offensivo, a volte le occasioni vengono fuori dalle qualità dei giocatori. Noi siamo sempre stati un paese attento a non prenderle, non deve diventare un blocco però devi sapere come difendere e non prendere gol. Il discorso è molto ampio, ma i numeri sono abbastanza evidenti".