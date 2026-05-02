Palladino-Atalanta, quale futuro? "Ne parleremo a fine stagione. Siamo tutti sotto esame"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita contro il Genoa.

Sui risultati che non arrivano più. Cosa sta succedendo?

"La rincorsa, la scalata, le tre partite in tre competizioni. Siamo arrivati un po' scarichi e meno lucidi di un mese e mezzo fa. Questo è fuori discussione, credo che non ci stia girando nemmeno bene. Nell'ultimo mese buone prestazioni ma concretizziamo meno di quanto meritiamo. C'è dispiacere, volevamo riscattare la partita di Cagliari. Abbiamo fatto quel che dovevamo fare, dobbiamo insistere per far male agli avversari, cercare maggiore qualità".

Su Scamacca e Krstovic in tandem

"Intanto ho cercato di mettere due punte di peso davanti, sapevo che il Genoa ci avrebbe preso sui duelli uomo contro uomo. Secondo me loro hanno fatto anche una buona prestazione. Meno Gianluca, perché si è fatto anticipare troppe volte e ha perso tanti duelli, ci aspettiamo sicuramente di più. Nel primo tempo hanno cercato di fare del loro meglio. Nella ripresa meglio con due trequartisti, non siamo riusciti a sbloccare la partita e c'è dispiacere".

Ancora sulle difficoltà delle ultime partite

"Sto vedendo tante partite, è fisiologico che ci sia stanchezza fisica e mentale".

Un bilancio sulla stagione

"Eravamo 13esimi, ora siamo settimi. Questo gruppo ha dato tanto. Siamo usciti immeritatamente dalle semifinali di Coppa Italia mentre in Champions abbiamo fatto un grande percorso arrivando fino agli ottavi di finale. Le prestazioni per me sono state buone, abbiamo sbagliato la mezz'ora iniziale contro il Cagliari"

Si sente sotto esame?

"Siamo tutti sotto esame, dobbiamo tutti dare qualcosa di più. Ma non butterei quanto fatto di buono".

Sul futuro

"Questo è un gruppo che sta insieme da tanti anni, ha dato tanto e ha vinto. Hanno dimostrato di essere un gruppo di grandi valori. A fine campionato parlerò con la società, parleremo e faremo le valutazioni su quella che è stata la stagione".