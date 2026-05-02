Live TMW Genoa, Ostigard: "Contento per la prestazione. Il Mondiale passa da Genova"

22:44 – Ostigard, giocatore del Genoa, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore presso la New Balace Arena.

23:47 - Comincia la conferenza stampa

Come giudica la partita di stasera?

"Sono molto contento del risultato e della prestazione della squadra visto che affrontare l'Atalanta è sempre difficile, perché loro sono forti nell'uno contro uno".

Lei è felice del ritorno al Genoa?

"Molto felice di essere tornato qua a Genova soprattutto per la piazza e per i tifosi. Noi siamo una squadra forte soprattutto con De Rossi: ci da una grande carica".

Quanto è importante giocare tanto in ottica Mondiale?

"Tengo a giocare sempre per dare il 100% per la squadra. Tengo molto a farmi trovare pronto per il Mondiale e spero di continuare così".

23:48 - Termina la conferenza stampa di Ostigard