Goretzka sempre più lontano dal Bayern Monaco. Juve e Napoli ci pensano per gennaio

Goretzka sempre più lontano dal Bayern Monaco. Juve e Napoli ci pensano per gennaioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
ieri alle 23:59Serie A
Luca Bargellini

Leon Goretzka sta vivendo una stagione di livello al Bayern Monaco, ma il suo futuro in Baviera appare comunque più incerto. Il contratto del centrocampista trentenne scade a fine stagione e i colloqui per un eventuale rinnovo sono previsti per gennaio, ma la dirigenza bavarese pare avere già le idee chiare.

Secondo quanto riportato dalla Bild, il club campione di Germania non avrebbe intenzione di puntare più su Goretzka. La strategia dei bavaresi è rivolta a ringiovanire il centrocampo, optando per profili più giovani come Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof, attualmente impiegato come terzino ma destinato a spostarsi in mediana, ruolo in cui aveva brillato alla Hoffenheim fino all'estate scorsa.

Questione economica e taglio ingaggio
Un fattore determinante nella decisione del Bayern è anche l'aspetto economico. Lo stipendio di Goretzka pesa sul bilancio e il club vuole risparmiare dove possibile. In caso di rinnovo, il centrocampista dovrebbe accettare una drastica riduzione salariale, ipotesi che rende ancora più complessa la trattativa.

Serie A sullo sfondo
Per Goretzka, in caso di addio, non mancheranno le opportunità, soprattutto all'estero. Juventus e Napoli avrebbero già manifestato interesse per gennaio, pronti ad approfittare di una situazione contrattuale favorevole.

