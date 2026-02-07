Il Sassuolo ha speso 10 milioni per Bakola, Grosso: "Sa giocare a calcio, è forte e ha personalità"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato anche dell'importante investimento fatto dai neroverdi per prendere il talento del Marsiglia Darryl Bakola. Queste le sue dichiarazioni in merito sul mercato e sul 18enne francese:

Quanto è importante l'arrivo di Nzola? Può giocare con Pinamonti?

"Entra M'Bala ed escono Skjellerup e Cheddira, acquisiamo delle caratteristiche che prima mancavano, sono contento di lui e di Ulisses che va a raddoppiare con Doig. Mettiamo un giocatore in più all'interno della difesa come Pedro Felipe che è un ragazzo giovane con ottimo potenziale e inseriamo un altro giovane con grande potenziale come Bakola. Sono contento di questi innesti ma sono contenti dei ragazzi che ho a disposizione, io cerco sempre di migliorare i ragazzi che ho a disposizione, quando hai dei giovani i margini sono grandissimi e sono contento di averli a disposizione tutti e quattro e proveremo insieme a fare tutto quello che abbiamo fatto".

Come si è presentato Bakola? Che ruolo potrà avere nel Sassuolo?

"Work in progress, bisogna testarlo per capire bene le caratteristiche però il potenziale è quello di un giocatore forte, ha personalità, sa giocare a calcio, lui è uno di prospettiva e siamo contenti di averlo all'interno e cercheremo di valorizzarlo. Per ora è un centrocampista offensivo, oppure un offensivo centrocampista, può essere utilizzato in varie posizioni, poi il tempo lo indirizzerà, ma è ancora tanto giovane per identificarlo in un ruolo specifico e capiremo meglio quali sono le caratteristiche e come sfruttarlo".

