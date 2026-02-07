Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Parma, Cuesta: "Estevez non ci sarà. Derby importante anche per i tifosi"

Parma, Cuesta: "Estevez non ci sarà. Derby importante anche per i tifosi"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:33Serie A
Edoardo Mammoli

C'è area di derby in casa Parma, che affronterà domani il Bologna in una sfida tutta emiliana. I crociati sono reduci da due sconfitte consecutive che, seppur contro avversari di livello contro Atalanta e Juventus, hanno portato a otto gol subiti, minando quella che fino a questo momento era stata una certezza. Anche quella di domani sarà una gara sulla carta molto complicata e di questo è ben consapevole mister Carlos Cuesta, che tra pochi minuti presenterà la partita contro il Bologna direttamente dalla sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Ore 13.15 - Inizia la conferenza stampa.

Ci sono altre defezioni oltre a Estevez? Lui recupera?
"Estevez non sarà disponibile. Poi gli indisponibili sono gli stessi di sempre".

Il Bologna fa fatica in casa, ma anche il Parma è reduce da un periodo non positivo. Che gara si aspetta?
"Siamo consapevoli di quello che è successo nelle ultime due partite. Allo stesso modo proviamo ad analizzare in modo equilibrato le cose. Dobbiamo affrontare la gara con determinazione, umiltà e consapevolezza dei punti di forza del Bologna ma anche dell'opportunità che abbiamo. Una partita importante, un derby importante per i tifosi. Vogliamo tornare alla dinamica di prestazione positiva e punti".

I nuovi arrivi cambieranno gli schemi tattici?
"Adesso che il mercato è chiuso, possiamo dire che abbiamo una rosa che ci offre tante possibilità, sia per giocare a quattro sia a cinque. Ma soprattutto vogliamo mantenere la nostra identità: ossia essere una squadra compatta, che difende bene e attacca ogni volta meglio. Proveremo sempre a essere pragmatici e portare i risultati a casa. Quello deve essere sempre parte del nostro DNA. Dentro questo, i giocatori sono a disposizione e ci aiutano al massimo per avere i risultati che vogliamo. In base alla partita faremo le valutazioni giuste per fare sempre il meglio per il Parma".

Lei è soddisfatto della classifica?
"L'ho detto fin dal primo giorno: non avevo aspettative, volevo standard alti, quello è ciò che ti porta alla prestazione e ai risultati. Mi focalizzo su ciò che vogliamo fare. Sappiamo il nostro obiettivo, che serve determinazione e fiducia. Ogni partita sarà una battaglia e sono convinto che abbiamo tutto per fare bene".

Cosa serve di più in fase offensiva? Le mette pressione?
"Non mi mette nessuna pressione, ne sono consapevole. Sono grato di avere scelte che mi possano permettere di fare cose diverse. I nuovi acquisti ci permettono di avere versatilità e possibilità diverse, è positivo. Io mi concentro su quello che può aiutarci a fare punti e aiutare questi ragazzi affinché siano più pronti possibile per affrontare ogni partita".

Come si fa a rialzare il morale dopo tanti gol presi?
"Bisogna essere molto equilibrati e analizzare tutto in modo globale. Abbiamo concesso 30 gol e di questi sono stati segnati 15 in cinque partite. Potevamo avere la sensazione di essere meno solidi ma la squadra ha reagito con la sua identità. Io mi aspetto lo stesso adesso e allo stesso modo dobbiamo avere quella prospettiva, che nelle altre partite hai subito altrettanti gol. Dobbiamo avvicinarci a una strada di essere legati ai nostri punti di forza ma cercando di migliorare".

Terza gara col Bologna in stagione. Un aspetto che vi ha messo in difficoltà del Bologna?
"Loro sono una squadra aggressiva e verticale, che punta tanto sui duelli e capacità tecniche. Proveremo a portare la gara dove vogliamo, siamo consapevoli del passato".

Circati, Delprato e Nicolussi sono in diffida. Ha fatto dei calcoli?
"Nel calcio è difficile fare calcoli, devi concentrarti su migliorare il presente".

Su Strefezza: la sua posizione può influire su quella di Ondrejka?
"È una possibilità in funzione della partita e del contesto. Abbiamo una rosa che ha la capacità di fare diverse cose dentro una stessa linea guida".

TMW - Nicolussi Caviglia cosa può portare a Keita e Bernabé?
"Nicolussi può portare progressione, un grande calcio, aiuti sulle palle inattive, lucidità sulle situazioni. Anche gli altri arrivati ci possono dare tanto, cerchiamo di farli integrare, con la consapevolezza che ogni partita è diversi".

TMW - Perché contro Atalanta e Inter sentivate giusto approcciare in maniera diversa rispetto a Inter e Napoli?
"Non è una questione di approccio. Sapevamo che erano partite in cui spendere tempo basso, ma potevamo trovare situazioni diverse. Con l'Atalanta in casa abbiamo approcciato in modo simile. Con la Juve c'è stata differenza tra le due partite. Facciamo le scelte pensando a ciò che è giusto".

Come mai la scelta di Drobnic della Primavera rispetto a Conde?
"Sono diversi motivi: in primo luogo lo sviluppo di Drobnic e poi anche perché è mancino. Noi abbiamo Valenti e Ndiaye che sono mancini ma sono indisponibili".

Ore 13.28 - Termina la conferenza stampa.

Articoli correlati
Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Pronostico Bologna-Parma, crisi rossoblù mai ducali non vincono al "Dall'Ara" dal... Pronostico Bologna-Parma, crisi rossoblù mai ducali non vincono al "Dall'Ara" dal 2012
Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
Altre notizie Serie A
Parma, Cuesta: "Estevez non ci sarà. Derby importante anche per i tifosi" Live TMWParma, Cuesta: "Estevez non ci sarà. Derby importante anche per i tifosi"
Roma, in sette si allenano a parte a due giorni dal Cagliari: anche Dybala e Ferguson... TMWRoma, in sette si allenano a parte a due giorni dal Cagliari: anche Dybala e Ferguson
Lazio, Sarri: "Romagnoli sta bene, giocherà". Le ultime su Zaccagni, Dele-Bashiru... Lazio, Sarri: "Romagnoli sta bene, giocherà". Le ultime su Zaccagni, Dele-Bashiru e Tavares
Il Sassuolo ha speso 10 milioni per Bakola, Grosso: "Sa giocare a calcio, è forte... Il Sassuolo ha speso 10 milioni per Bakola, Grosso: "Sa giocare a calcio, è forte e ha personalità"
Lazio, Sarri: "Dura giocare nell'Olimpico semivuoto. Ma il divieto di trasferte è... Lazio, Sarri: "Dura giocare nell'Olimpico semivuoto. Ma il divieto di trasferte è incostituzionale"
È il momento dei rinnovi: tocca a Yildiz. L'Inter vuole blindare due colonne. Le... È il momento dei rinnovi: tocca a Yildiz. L'Inter vuole blindare due colonne. Le top news delle 13
Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Napoli con Vergara Probabili formazioniSerie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Napoli con Vergara
Lazio, Sarri: "Sono come i tifosi, vorrei sognare. Battute? Dico sempre ciò che penso"... Live TMWLazio, Sarri: "Sono come i tifosi, vorrei sognare. Battute? Dico sempre ciò che penso"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Il punto sui rinnovi di McKennie e Yildiz
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Conceicao in dubbio
2 Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A
3 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Zaragoza con Soule dietro all'inamovibile Malen
4 Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Sterling la stella
5 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Napoli con Vergara
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, in sette si allenano a parte a due giorni dal Cagliari: anche Dybala e Ferguson
Immagine top news n.1 Lazio, Sarri risponde a Fabiani: "Squadra non indebolita? Di sicuro è meno pronta di prima"
Immagine top news n.2 Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli della trattativa
Immagine top news n.3 Juventus, contratto fino al 2030 e ingaggio più che triplicato: è il giorno della firma di Yildiz
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 24° turno
Immagine top news n.5 Le accuse a Raiola, l'onore di Romagnoli, la "vigna dei coglioni": Lazio, Fabiani ne ha per tutti
Immagine top news n.6 Chiellini e i rimpianti Juve, ma Haaland e Bellingham non erano da U23. E anche Kvara fu vicino
Immagine top news n.7 Juventus, come cambia la lista UEFA dopo il mercato: entrano Boga e Holm, out in tre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.2 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.3 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.4 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, in sette si allenano a parte a due giorni dal Cagliari: anche Dybala e Ferguson
Immagine news Serie A n.2 Parma, Cuesta: "Estevez non ci sarà. Derby importante anche per i tifosi"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, Sarri: "Romagnoli sta bene, giocherà". Le ultime su Zaccagni, Dele-Bashiru e Tavares
Immagine news Serie A n.4 Il Sassuolo ha speso 10 milioni per Bakola, Grosso: "Sa giocare a calcio, è forte e ha personalità"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Sarri: "Dura giocare nell'Olimpico semivuoto. Ma il divieto di trasferte è incostituzionale"
Immagine news Serie A n.6 È il momento dei rinnovi: tocca a Yildiz. L'Inter vuole blindare due colonne. Le top news delle 13
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Pandolfi e la firma all’ultimo secondo: “Ho passato una brutta mezz’ora”
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 23ª giornata: occhi puntati sul big match Frosinone-Venezia. Il programma completo
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Spezia-Virtus Entella: un derby che vale una stagione
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Palermo-Empoli: sfida di conferme, riscatti ed ex
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Modena-Sampdoria: blucerchiati alla ricerca della continuità
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Mantova-Bari: spareggio salvezza. Al Martelli i punti valgono doppio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, spunta un altro candidato alla panchina: l'ex Spezia Luca D'Angelo
Immagine news Serie C n.2 Triestina, accordo sui debiti: la nuova proprietà paga l’80% e allontana il rischio fallimento
Immagine news Serie C n.3 Benevento, vittoria sul Picerno e futuro Floro Flores: il tecnico apre al rinnovo con Vigorito
Immagine news Serie C n.4 Colpo in prospettiva per il Livorno: ecco il difensore classe 2006 Nikita Shchepetkin
Immagine news Serie C n.5 Serie C 25ª giornata: oggi undici match. In campo Brescia, Ravenna e Cosenza
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Parma, crisi rossoblù mai ducali non vincono al "Dall'Ara" dal 2012
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Torino, granata corsari al "Franchi" una volta nelle ultime 15
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Napoli, trasferta insidiosa per i partenopei: un solo ko per Conte
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
Immagine news Calcio femminile n.4 Due big match d'alta classifica e uno scontro salvezza. Ecco la 13ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, ceduta in prestito Mia Pante ai canadese dei Vancouver Rise
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, primo contratto da professionista per Lombardi: firma fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano