È il momento dei rinnovi: tocca a Yildiz. L'Inter vuole blindare due colonne. Le top news delle 13

In Serie A è tempo di rinnovi dopo al mercato e in tal senso l'Inter è pronta a blindare Dimarco e Chivu: Il contratto di Dimarco andrà in scadenza fra un anno ma, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la società è già al lavoro per trattenerlo e proporre al numero 32 nerazzurro un rinnovo. Al momento Dimarco percepisce uno stipendio da quattro milioni di euro a stagione. Il prolungamento, si legge sempre sul quotidiano, dovrebbe essere fino al 2030 con l'esterno che si legherà a vita alla sua squadra del cuore. Per quanto riguarda il tecnico, il club ha proposto un rinnovo di una stagione, quindi termine nel 2028, con adeguamento dell'ingaggio che sarà in base ai risultati che otterrà in campionato e in Europa.

Oggi è anche il girono della firma di Kenan Yildiz, che si prepara e legarsi ancora di più alla Juventus. Come si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Yildiz porrà la sua firma sul rinnovo fino al 2030. Oltre al prolungamento avrà un cospicuo aumento di ingaggio che passerà da 1,7 milioni di euro a stagione, il 19° nel monte ingaggi attuale del club, a sei milioni di euro a stagione agganciando al secondo posto Jonathan David alle spalle di Vlahovic.

La Premier League può tornare a bussare per Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e non dovrebbe rinnovare con la formazione bianconera. Il centravanti è ai box per un infortunio agli adduttori ma nella prima parte di stagione ha comunque fatto vedere il suo valore venendo impiegato fra campionato e Champions League in 17 occasioni realizzando sei reti e due assist. Adesso però diverse squadre sarebbero pronte a farsi sotto specialmente da oltre Manica. Secondo quanto riporta Football Insider, su di lui ci sarebbero gli occhi di Chelsea e Tottenham, pronte a dar via ad un derby di Londra di mercato molto interessante.