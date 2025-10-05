Come cresce la nuova generazione: Louis Buffon debutta in Serie A in Bologna-Pisa

Chissà se è scesa una lacrima d'orgoglio. Intanto in casa Buffon oggi avranno festeggiato per il debutto in "società". O meglio, per l'esordio assoluto in Serie A di Louis Thomas, figlio di Gigi. Alberto Gilardino, ex compagno di Nazionale del papà e oggi allenatore del Pisa, lo ha lanciato nella mischia di una partita che si era già messa male nel primo tempo e che vedeva il Bologna avanti 4-0 al Dall'Ara. Al minuto 77 l'esterno e figlio d'arte, che però ha scelto di rappresentare la Repubblica Ceca, ha sostituito Nzola per giocare gli ultimi minuti della gara all'età di 17 anni.

Step by step

Eppure Louis Thomas Buffon aveva già giocato con la maglia del Pisa. L'esordio risale al marzo del 2025, negli ultimi minuti della sfida in casa dello Spezia, quando l'allenatore di allora Filippo Inzaghi (ora al Palermo), che ha condiviso diverse squadre e l'Italia con papà Gigi nel Mondiale vinto nel 2006. Non solo, il piccolo Buffon è sceso in campo con la squadra nerazzurra anche lo scorso settembre al minuto 68 della sfida di Coppa Italia contro il Torino.

Nel post-partita, però, mister Gilardino non ha nascosto tutta la sua delusione per il brusco ko incassato: "Difficile commentare una partita del genere. Devo fare un'analisi dei primi 24 minuti in cui abbiamo mantenuto la nostra identità vista nelle passate partite. Poi dall'espulsione al secondo e terzo gol abbiamo abbandonato la partita ed è una cosa che non possiamo permetterci di fare. Oggi sono venuti a mancare alcuni dettagli. Nei primi 20 minuti potevamo concretizzare meglio alcune situazioni. Ora c'è da tenere la fiducia alta: siamo una squadra giovane e forse queste sconfitte possono servire per ripartire. Dobbiamo avere una certa mentalità", le parole in conferenza stampa.