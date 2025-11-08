Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Derby di Torino, 50 ultras granata identificati: evitati scontri con gli juventini

Derby di Torino, 50 ultras granata identificati: evitati scontri con gli juventiniTUTTO mercato WEB
Oggi alle 17:53Serie A
Ivan Cardia

A un anno dai gravi scontri avvenuti nell’area della Gran Madre, a Torino, la polizia ha nuovamente monitorato la vigilia del derby della Mole tra Juventus e Torino, in campo tra pochi minuti, evitando nuovi episodi di violenza. Nella notte, circa 50 ultras granata sono stati identificati dalla Digos, che ha seguito in tempo reale i movimenti delle due tifoserie, con l'obiettivo di evitare ogni possibile tentativo di contatto.

Gli investigatori temevano il ripetersi delle scene del novembre scorso, quando gli opposti gruppi si erano affrontati con mazze, cinghie e bombe carta. In quell’occasione furono denunciate 23 persone e 73 diffidate. Secondo quanto ricostruito da fonti locali, circa 150 ultras bianconeri si sono radunati a Moncalieri, nei pressi della sede dei Drughi; nel gruppo sarebbero stati presenti anche tifosi già colpiti da Daspo. Intorno a mezzanotte, però, i sostenitori juventini avrebbero abbandonato spontaneamente il presidio, senza tentare di avvicinarsi ai rivali.

Nel frattempo molti tifosi del Torino si erano riuniti davanti a un chiosco in corso Agnelli, nei pressi della curva Maratona, per poi muoversi in auto verso piazza Vittorio Veneto e la zona della Gran Madre, cuore della movida torinese, nella speranza di intercettare gli juventini. L’area era già sotto controllo grazie alla presenza di Digos e reparti mobili, che hanno fermato e identificato il gruppo nei pressi del lungo Po Cadorna e delle auto parcheggiate. L’operazione si è conclusa senza contatti né tensioni: verso le 2.30 i tifosi granata hanno lasciato l’area, evitando nuovi incidenti.

Articoli correlati
Zero reti nelle gare delle 15:00. Tutto pronto per il Derby della Mole: le top news... Zero reti nelle gare delle 15:00. Tutto pronto per il Derby della Mole: le top news delle 18
Juventus Women, Canzi: "Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione... Juventus Women, Canzi: "Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione è così"
Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. C'è Nkunku dal 1' per Allegri Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. C'è Nkunku dal 1' per Allegri
Altre notizie Serie A
Estupinan resta a Milanello anche nella pausa nazionali. L'Ecuador non lo convoca... Estupinan resta a Milanello anche nella pausa nazionali. L'Ecuador non lo convoca
Como, Valle: "Non so come stia Morata. Non ha fatto gol, ma lo appoggeremo sempre"... Live TMWComo, Valle: "Non so come stia Morata. Non ha fatto gol, ma lo appoggeremo sempre"
Roma, Marino difende il mercato: "Da Massara scelte logiche e sostenibili, niente... Roma, Marino difende il mercato: "Da Massara scelte logiche e sostenibili, niente follie"
Kean salta Genoa-Fiorentina per infortunio. I primi convocati di Vanoli Kean salta Genoa-Fiorentina per infortunio. I primi convocati di Vanoli
Cagliari, Gaetano: "Sono tornato a divertirmi con Pisacane. Volevo stare più in campo"... Live TMWCagliari, Gaetano: "Sono tornato a divertirmi con Pisacane. Volevo stare più in campo"
Atalanta, Juric recupera Brescianini e Scalvini per il match con il Sassuolo: i convocati... Atalanta, Juric recupera Brescianini e Scalvini per il match con il Sassuolo: i convocati
Como, Fabregas: "Morata deve fare gol, ma arriverà. E non sono preoccupato" Live TMWComo, Fabregas: "Morata deve fare gol, ma arriverà. E non sono preoccupato"
Zero reti nelle gare delle 15:00. Tutto pronto per il Derby della Mole: le top news... Zero reti nelle gare delle 15:00. Tutto pronto per il Derby della Mole: le top news delle 18
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
1 Juventus-Torino, le probabili formazioni: Vlahovic diventato intoccabile. Thuram a riposo
2 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
3 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro, torna Calhanoglu
4 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
5 Parma-Milan, le probabili formazioni: Pulisic dalla panchina con Jashari, torna Tomori
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. C'è Nkunku dal 1' per Allegri
Immagine top news n.1 Juventus, Spalletti punta su Conceicao e Yildiz: "Va sfruttata la loro qualità in avanti"
Immagine top news n.2 Morata, pomeriggio da incubo: sbaglia 3 gol, becca un giallo e chiede il cambio a Fabregas
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: il Como aggancia Juve e Bologna. Trema l'Hellas Verona
Immagine top news n.4 Morata sbaglia tutto, il Cagliari fa il suo gioco e il Como ne risente: finisce 0-0 al Sinigaglia
Immagine top news n.5 Napoli su Brooke Norton-Cuffy: vale almeno 15 milioni, il Genoa lo ha pagato 2
Immagine top news n.6 Como, nel mirino c'è il figlio d'arte Nicolò Tresoldi: vale tra i 15 e i 20 milioni di euro
Immagine top news n.7 E' "guerra" per il controllo della Juventus ma Elkann è lapidario: "Non si vende"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.2 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.3 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.4 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Addio al maestro Vessicchio, il Napoli e De Laurentiis esprimono il proprio cordoglio
Immagine news Serie A n.2 Estupinan resta a Milanello anche nella pausa nazionali. L'Ecuador non lo convoca
Immagine news Serie A n.3 Como, Valle: "Non so come stia Morata. Non ha fatto gol, ma lo appoggeremo sempre"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Marino difende il mercato: "Da Massara scelte logiche e sostenibili, niente follie"
Immagine news Serie A n.5 Kean salta Genoa-Fiorentina per infortunio. I primi convocati di Vanoli
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Gaetano: "Sono tornato a divertirmi con Pisacane. Volevo stare più in campo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Paghiamo le assenze, meritavamo il punto"
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Alvini: "C'era un fallo su Vergani nel loro pareggio. Siamo stati all'altezza del Modena"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi: "Vittoria che ci dà morale. Bene sia in undici che in dieci"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 12ª giornata - Dopo i primi 45', la Juve Stabia si porta avanti sul Palermo
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Aquilani: "Blandi e superficiali. Fosse durata due ore, non avremmo vinto comunque"
Immagine news Serie B n.6 Frosinone-Modena 2-2, le Pagelle: sugli scudi Koutsoupias e Zampano. Sotto tono Zilli e Gliozzi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 13ª giornata - Fischnaller salva il Trapani, sorride anche il Cittadella. Atalanta U23 ko
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 13ª giornata - Dopo i primi 45', Trapani sotto di un gol. Nel Girone A bene il Cittadella
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Foggia si prepara all'esordio di Barilari
Immagine news Serie C n.4 Rimini, Di Matteo: "D'Alesio non si tocca, cercheremo un attaccante. Ciccone nuovo Ds"
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, Diana: "Vedo l'Alcione tra le prime, novembre mese pieno di impegni"
Immagine news Serie C n.6 Cavese, Prosperi: "Dobbiamo lavorare ogni giorno come se fosse una finale"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Napoli: Conte vuole difendere la vetta, ma al Dall'Ara non sarà semplice
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Milan, Allegri va a caccia del (momentaneo) primo posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Piovani: "Ottimo primo tempo, poi un calo. Serve ripartire con qualità, testa e cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione è così"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 5ª giornata - Il Milan batte la Juventus e porta a casa i tre punti
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 5ª giornata - Inter sprecona, è pari con il Sassuolo. In campo Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Con la Ternana in uno dei campi più stretti della A. Servirà intensità"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Arce: "La vittoria sulla Roma è dimostrazione di quanto stiamo crescendo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?