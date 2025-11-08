Bressan su Genoa-Fiorentina: "Mi aspetto una gara nervosa, tesa. I punti in palio pesano"

L’ex giocatore della Fiorentina Mauro Bressan, che con Paolo Vanoli ha condiviso lo spogliatoio ai tempi viola, ha ricordato l’attuale tecnico soffermandosi sul suo passato da calciatore e sul carattere che, a suo avviso, lo aiuterà nella nuova avventura in panchina. Queste le sue parole, in particolare sull'ultima Coppa Italia vinta dai viola che porta la firma proprio di Vanoli: "Era un giocatore straordinariamente completo, con una struttura fisica notevole, grande corsa e qualità nei cross. Poteva ricordare, per caratteristiche, un piccolo Maldini». Secondo l’ex compagno, la Fiorentina ha fatto una scelta intelligente riportandolo a casa: «Credo che, dal punto di vista caratteriale, si farà sentire subito e saprà dare la scossa giusta al gruppo. Con il tempo, poi, svilupperà anche la sua idea di gioco in modo più graduale".

Riguardo alla situazione psicologica della squadra, Bressan riconosce le difficoltà del momento: "Non è semplice entrare in uno spogliatoio demoralizzato. Il morale è basso e anche in Conference si è vista una squadra prigioniera di una spirale negativa. Tuttavia, un cambio in panchina porta sempre una ventata di energia: i giocatori vorranno dimostrare al nuovo allenatore di meritare fiducia e di poter contribuire alla risalita. Ora Vanoli dovrà trovare le parole giuste per trasmettere la consapevolezza che serve lottare per salvarsi e solo dopo pensare a obiettivi più ambiziosi".

Infine, un commento sulla sfida che attende i viola: "È curioso che due squadre in difficoltà si affrontino entrambe con un nuovo allenatore. Mi aspetto una gara nervosa, tesa, in cui conterà soprattutto la determinazione. L’importante sarà portare a casa punti pesanti".