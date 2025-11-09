La Fiorentina completa la rimonta sul Genoa: 2-1 firmato da Piccoli che esulta
Gol sbagliato, gol subito. Il calcio è da sempre crudele. Dopo il calcio di rigore fallito da Colombo in avvio di ripresa, la Fiorentina passa in vantaggio a Marassi. A realizzare la rete del sorpasso è Roberto Piccoli, anche lui un ex. L’attaccante viola supera Leali con un tocco da posizione ravvicinata e sigla il 2-1.
