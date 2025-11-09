Montolivo: "Non credo al Milan in lotta per lo Scudetto. Se lo giocheranno Napoli e Inter"

L'ex centrocampista rossonero Riccardo Montolivo ha parlato a Sky Sport, commentando il pareggio del Milan per 2-2 sul campo del Parma, con i ducali che erano andati sotto di due reti ma sono riusciti nella rimonta.

Ha detto Montolivo, cominciando nelle sue riflessioni dalla prestazione fornita da Alexis Saelemaekers, autore del primo gol del Milan e protagonista anche in occasione del successivo calcio di rigore trasformato da Leao, che si era conquistato il belga: "È rientrato benissimo al Milan. È un equilibratore, mette spesso una pezza di qua e una di là, ma è anche uno che si propone".

Parlando più in generale delle ambizioni di questo Milan, si esprime così Montolivo: "Per me la vittoria del campionato se la giocheranno Napoli e Inter. Non credo che il Milan possa lottare fino alla fine, si giocherà il quarto posto con Roma e Juventus".