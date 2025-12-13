Reggiana-Padova, le formazioni ufficiali: prima da titolare per il Papu Gomez
Arrivano le formazioni ufficiali di Reggiana-Padova, match delle ore 15 valido per la 16ª giornata del campionato di Serie B.
Padroni di casa che cambiano due pedine rispetto al successo di Mantova: in mediana c'è Bertagnoli al posto di Charlys, mentre sulla trequarti spazio a Tavsan anziché Girma.
Per quanto riguarda i Veneti, invece, spazio a Perrotta in difesa, con Villa che si siede in panchina. A centrocampo Capelli si fa preferire a Ghiglione sulla fascia destra, così come Varas a Fusi nel cuore del reparto. In avanti confermato Bortolussi, con al fianco Papu Gomez alla prima da titolare in biancoscudato.
Reggiana (3-4-2-1): Motta; Papetti, Magnani, Quaranta; Marras, Reinhart, Bertagnoli, Bozzolan; Tavsan, Portanova; Gondo. Allenatore: Davide Dionigi.
Padova (3-5-2): Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Harder, Crisetig, Varas, Barreca; Bortolussi, Gomez. Allenatore: Matteo Andreoletti.