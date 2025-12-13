Il Torino piega la resistenza della Cremonese: Vlasic fa 1-0 dopo 27 minuti
Torino in vantaggio contro la Cremonese dopo 27 minuti grazie alla rete di Nikola Vlasic, centrocampista arrivato a quota tre in stagione.
Il serbo è bravo ad inserirsi in area di rigore e a sfruttare una palla contesa da Duvan Zapata e Baschirotto, battendo da pochi passi il portiere grigiorosso Audero.
