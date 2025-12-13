Bologna-Juventus, i convocati di Italiano: sempre quattro i giocatori ai box
Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani sera contro la Juventus al "Dall'Ara".
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.
Difensori: De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumì, Lykogiannis, Markovic, Miranda, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
