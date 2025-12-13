Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 18ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Salernitana sotto a Picerno

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 15:26Serie C
Luca Bargellini

Sono appena conclusi i primi tempi delle sei gare iniziate alle 14:30 e valide per la 18ª giornata del campionato di Serie C. Da segnalare, al momento, il vantaggio del Campobasso sul Perugia, del Siracusa sul campo della Cavese e quello, a sorpresa, del Picerno sulla Salernitana. Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE C - 18ª GIORNATA
GIRONE A
In corso
Lumezzane-Lecco 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
13' Caccavo (Lu), 45'+1 Furrer (Le)

Sabato 13 dicembre
Ore 17:30 - Alcione Milano-Virtus Verona
Ore 17:30 - Renate-Trento
Domenica 14 dicembre
Ore 12:30 - Inter U23-Giana Erminio
Ore 14:30 - Cittadella-Novara
Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
Ore 14:30 - Pergolettese-Vicenza
Ore 17:30 - Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli
Ore 17:30 - Triestina-Albinoleffe
Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-Pro Patria

GIRONE B
Juventus Next Gen-Pianese 0-0
In corso
Campobasso-Perugia 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
24' Bifulco
Gubbio-Torres 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

Sabato 13 dicembre
Ore 17:30 - Forlì-Carpi
Domenica 14 dicembre
Ore 14:30 - Pontedera-Sambenedettese
Ore 14:30 - Ternana-Bra
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Ascoli
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Arezzo-Pineto
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ravenna

GIRONE C
In corso
Cavese-Siracusa 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
45'+5 Parigini
Picerno-Salernitana 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
41' Pugliese
Trapani-Cosenza 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
20' Beretta (C), 43' Canotto (T)

Domenica 14 dicembre
Ore 12:30 - Atalanta U23-Sorrento
Ore 14:30 - Potenza-Catania
Ore 17:30 - Benevento-Giugliano
Ore 17:30 - Casertana-Latina
Ore 20:30 - Team Altamura-Audace Cerignola
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Crotone-Casarano
Ore 20:30 - Foggia-Monopoli

