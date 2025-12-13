Union Brescia, Ferretti su Corini: “Scelta condivisa. A gennaio alzaremo il livello della rosa”

Assieme ad Eugenio Corini, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico dell'Union Brescia, erano presenti anche il presidente Giuseppe Pasini e il direttore sportivo Andrea Ferretti.

Queste le parole del direttore sportivo della Leonessa riportate da TifoBrescia: “Saluto mister Diana e il suo staff; la stima che ho per lui resta immutata. Chiaramente la scelta di cambiare allenatore è una sconfitta per me e per la società. Le responsabilità sono di tutti. Sono orgoglioso di portare Corini qui; l’energia che mi ha trasmesso al primo colloquio mi ha veramente colpito.

Da qualche giocatore mi aspetto qualcosa in più: so i valori umani e tecnici dei nostri uomini e sicuramente possono fare di più. Mi aspetto una reazione dal gruppo, il campionato è ancora molto lungo.

Le analisi sono a trecentosessanta gradi: con il mister e il nuovo staff l’idea è quella di lavorare per il recupero di tutti i giocatori assenti.

Per quanto riguarda il mercato di gennaio con Diana erano stati fatti dei ragionamenti: adesso abbiamo venti giorni per rivalutare tutto. La società non si farà trovare impreparati.

Ci stiamo muovendo non solo sull’attacco, ma in tutti i reparti. Vogliamo alzare il livello della rosa.

Bisoli e Cistana? Al momento preferisco non parlare di giocatori di altri club. Con il mister sono sincero: non abbiamo fatto nomi di nessun giocatore.”