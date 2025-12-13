Chivu: "Per qualcuno eravamo finiti. Ma questa Inter ha voglia di dominare in Italia e in Europa"

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Genoa. Nell'incontro coi giornalisti, l'allenatore nerazzurro ha parlato anche dell'inizio di stagione della sua squadra:

Come ha vissuto i giorni post Liverpool? Che cosa rappresenta la partita?

"Ho vissuto questi giorni con serenità perché siamo consapevoli del nostro lavoro. Noi in campo dobbiamo sempre mettere il meglio che abbiamo, a volte bisogna mettere anche qualcosa in più sotto ogni punto di vista. Nonostante tutto stiamo facendo una grande stagione e un gran campionato. Ci sono alti e bassi ma siamo fiduciosi e i risultati e le prestazioni si vedono".

Cos'ha detto ai giocatori?

"Noi dobbiamo continuare a fare le nostre cose. Non dobbiamo perdere consapevolezza. Questo gruppo ha voglia e sa fare, ha anche voglia di essere dominante. La realtà del campo è diversa da quello che qualcuno vuole dire".

Cosa chiedi alla squadra per migliorare?

"Chiedo tante cose, loro hanno voglia di fare. Siamo sempre partiti sotto la lente di ingrandimento. Dicevano che eravamo falliti e finiti ma siamo lì. Il gruppo ha sempre messo la faccia e queste sono cose importanti. Non era scontato. Siamo a dicembre e sappiamo che abbiamo margini di miglioramento. Non abbiamo perso fame per essere dominanti in Serie A ed Europa. Possiamo ancora migliorare".

Senti pressioni e critiche eccessive?

"Io non ho sassolini da togliere dalle scarpe. Poi possiamo anche parlare di come mai non si vince uno scontro diretto. All'Inter ci sono grandi aspettative con alte pressioni. Io guardo quello che noi portiamo in campo. Non valuto solo una vittoria o una sconfitta. Non mi piacciono le etichette".