Il Torino si aggrappa a Vlasic: all'intervallo vantaggio per 1-0 sulla Cremonese

All'Olimpico Grande Torino si è concluso il primo tempo fra Torino e Cremonese, col risultato che dopo i primi 45 minuti premia i granata, avanti 1-0 grazie alla rete di Nikola Vlasic dopo 27 minuti di gioco.

Un primo tempo ben giocato da entrambe le squadre, con diverse occasioni da una parte e dall'altra. Dopo una prima fase di studio, i padroni di casa iniziano a farsi vedere con la bella conclusione di Che Adams ben controllata da Audero.

Il Torino ha però voglia di sbloccarsi e alza il baricentro, con Vlasic che trova la rete del vantaggio dopo 27 minuti di gioco sfruttando una palla contesa al centro dell'area di rigore fra Duvan Zapata e Baschirotto. La Cremonese non sembra però accusare il colpo e una manciata di secondi dopo è Bonazzoli, con la solita rovesciata, a far tremare la retroguardia granata. Poi si accende anche Jamie Vardy, ma la sua percussione profonda porta ad un nulla di fatto. In chiusura di frazione il Torino trema per le condizioni di Vlasic, con l'autore del gol del vantaggio che dopo esser stato medicato rientra comunque in campo. Nei minuti di recupero succede poco altro, con le squadre che rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-0.