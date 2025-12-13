Triestina, Margiotta: "La nostra filosofia è basata sul fare bene ogni giorno"

Nella conferenza stampa andata in scena a Trieste con il nuovo board al comando della Triestina, oltre al numero uno Adam Rothstein ha preso la parola anche il CEO di House of Doge, Marco Margiotta:

"La filosofia che sostiene l’investimento fatto è fondata sul principio di fare del bene ogni giorno - si legge su TrivenetoGoal -. Sono essere legato emotivamente al progetto sia per le proprie origini italiane sia per il valore storico della Triestina. Sono qui per garantire il supporto della community globale del Dogecoin, considerata una leva strategica per rilanciare il club”.

"Sul fronte sportivo è stata bruciata una quantità di denaro sconsiderata - ha invece detto Rothstein -, anche se sulla carta alcune scelte potevano anche essere comprensibili nell'ottica di generare plusvalenze. Ma, se possibile, sul fronte del business è stato fatto anche peggio.

In ogni caso, spendere 16 milioni in un anno per provare a vincere un campionato non è un modello sostenibile - riporta Citysport.news -, certamente abbiamo la forza per ripianare la situazione e investire dove ce ne fosse bisogno, ma il nostro obiettivo è creare un modello di autosostentamento. La scadenza del 16 dicembre non è un problema, anche se qualcuno ha scritto che siamo sull'orlo della bancarotta e questo finisce per incidere nella testa dei giocatori. Di certo non ci presentiamo il venerdì in conferenza stampa per poi non pagare il martedì...”.