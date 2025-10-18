Torino, Baroni rivoluziona le fasce: Pedersen verso la conferma; Nkounkou scala le gerarchie

Per la trasferta a Napoli, Marco Baroni è pronto a dare conferma a Marcus Pedersen. Contro la Lazio l'esterno del Torino ha finalmente mostrato il meglio di sé: solido in difesa, propositivo in avanti, protagonista nell’azione del primo gol. Costretto a uscire per crampi a 15 minuti dalla fine, la sua assenza ha innescato il finale amaro con il rigore del pareggio. Eppure, quella resta la sua miglior prova in un anno e mezzo in granata. Ora è chiamato a confermarsi.

Sull’altra fascia, la vera sorpresa si chiama Niels Nkounkou. Subentrato a un opaco Lazaro, il francese ha impressionato: sicuro, deciso, spinta costante e l’assist perfetto per Adams. Dopo l’esordio in Coppa Italia a fine settembre, sta scalando posizioni e oggi parte favorito per un posto da titolare, con Lazaro e Biraghi pronti a subentrare.

Il Napoli fa del gioco sulle fasce una delle sue armi principali, e per Baroni avere due esterni così in crescita sarebbe oro. Pedersen e Nkounkou non sono ancora certezze granitiche, ma hanno mostrato segnali chiari e possono essere le sorprese del presente e le colonne del futuro. Contro i Campioni d'Italia serviranno concentrazione, corsa e carattere. Le corsie laterali saranno un campo di battaglia, e per i due granata è il momento di dimostrare che non sono semplici rivelazioni. Lo scrive Tuttosport.