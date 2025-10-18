Nainggolan: "Pio Esposito ha ottimi colpi. Se ci mettiamo a discutere Calhanoglu..."

Radja Nainggolan analizza il centrocampo dell'Inter. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport l'ex nerazzurro si è soffermato sul reparto di mediana con un Calhanoglu sempre in auge: "Zero sorprese, se ci mettiamo a discutere Calha, allora andiamo tutti a casa... - ha esordito il doppio ex della gara di oggi contro la Roma - Il livello è questo, quando sta bene è uno dei migliori in regia. E anche Mkhitaryan non si tocca: vedo tanti sopravvalutati in giro, lui invece è il contrario...".

Venendo agli attaccanti, il Ninja vede i nerazzurri superiori ai giallorossi: "Si parla tanto di Pio, che ha ottimi colpi, ma facciamolo segnare prima di esaltarlo troppo. Lo dico per lui. Su Dovbyk a Roma, invece, che cosa aggiungere? Lasciamo stare, io giocavo con gente come Dzeko...".

E dopo la gara contro i giallorossi di Gasperini, i nerazzurri affronteranno l'Union Saint-Gilloise. I belgi hanno cambiato allenatore e "vediamo se dopo di lui Hubert si confermerà - conclude l'ex Cagliari, Roma e Inter -. All’Inter posso solo dire: attenta, sono imprevedibili. A volte forti forti, altre calano di schianto. Come club, però, lavorano bene da anni con un ottimo scouting. Ait El Hadji, il 10, è quello da tenere più d’occhio".