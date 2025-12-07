Serie A Women, Fiorentina e Como per accorciare la classifica. Apre Inter-Genoa

Prosegue quest’oggi la Serie A Women dopo i due anticipi che hanno visto la vittoria del Milan sul campo del Napoli e il pareggio nello scontro diretto fra Roma e Juventus.

Ad approfittare di questi risultati potrebbero essere Fiorentina e Como Women: le viola ospitano in casa il fanalino di coda Ternana dell’ex Cincotta che proverà a rendere dura la vita alle toscane che potrebbero, in caso di successo, agganciare la Juve al secondo posto. Le lariane invece faranno visita al Parma con l’obiettivo di salire al secondo posto alle spalle delle giallorosse. Ad aprire il pomeriggio sarà però l’Inter impegnato in casa contro il Genoa. A chiudere il turno ci sarà Sassuolo-Lazio in programma per il giorno dell’Immacolata.

SERIE A WOMEN, 8ª GIORNATA

Sabato 6 dicembre

Napoli Women-Milan 0-2

65’ Grimshaw, 90’+3 Appiah

Roma-Juventus 1-1

12’ Bergamaschi (R), 70’ Pinto (J)

Domenica 7 dicembre

Inter-Genoa ore 12:30

Fiorentina-Ternana Women ore 15:00

Parma-Como Women ore 18:00

Lunedì 8 dicembre

Sassuolo-Lazio ore 12:30

Classifica - Roma 19*, Juventus 14*, Napoli Women 13*, Milan 13*, Como Women 12, Fiorentina 11, Inter 9, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6, Ternana Women 4

* una gara in più