Udinese-Torino 2-0: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele (77’ Mlacic), Solet; Ehizibue (70’ Zarraga), Atta (84’ Arizala), Miller (76’ Piotrowski), Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Buksa (70’ Gueye). A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Bayo, Camara, Vinciati. All.: Runjaic
Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei (57’ Prati), Ilkhan (57’ Kulenovic), Gineitis, Obrador (65’ Biraghi); Vlasic, Simeone (72’ Nije). A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Nkounkou, Tameze. All.: D'Aversa
Arbitro: Mucera
Marcatori: 45’+1’ Ehizibue, 51’ Kristensen (U)
Ammoniti: Kabasele (U), Obrador (T)
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