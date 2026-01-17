Serie A Women, l'anticipo fra Parma e Milan termina a reti bianche
Finisce a reti bianche l'anticipo della decima giornata di Serie A femminile: 0-0 infatti il punteggio fra Parma e Milan. Crociate più pericolose, soprattutto nel primo tempo, ma poco ciniche, con il Milan che si è reso pericoloso solo nel finale. Un punto che smuove la classifica delle due squadre, ma che non cambia le posizioni.
Serie A Women, 10ª giornata
Sabato 17 gennaio
Parma-Milan 0-0
Fiorentina-Genoa ore 15:00
Napoli Women-Como Women ore 18:00
Domenica 18 gennaio
Roma-Sassuolo ore 12:30
Ternana Women-Lazio ore 15:00
Inter-Juventus ore 15:30 (diretta RaiSport e RaiPlay)
Classifica - Roma 22, Juventus 17, Fiorentina 17, Inter 15, Lazio 15, Como Women 15, Milan 14*, Napoli Women 13, Sassuolo 9, Parma 8*, Genoa 6, Ternana Women 4
