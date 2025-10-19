L'ultima stellina del River Plate infiammerà il mercato: su Subiabre c'è mezza Europa

Il River Plate continua a sfornare talenti e il prossimo nome destinato a infiammare il mercato è quello di Ian Subiabre. Secondo quanto riportato da TBR Football, il 18enne attaccante argentino, protagonista con la sua nazionale Under 20 nella corsa alla finale del Mondiale di categoria in Cile, è ormai pronto per il grande salto in Europa, con la Premier League come probabile destinazione nel 2026.

Prodotto dell’incredibile vivaio dei Millonarios, lo stesso che ha lanciato Julián Álvarez, Claudio Echeverri e Franco Mastantuono, Subiabre è seguito da tempo dai principali club inglesi. Il Manchester City, che aveva già trattato con il River in occasione dell’acquisto di Echeverri, resta fortemente interessato, ma la concorrenza è agguerrita: Chelsea, Arsenal e Liverpool sono pronti a sfidarsi per assicurarsi il suo cartellino, mentre anche Brighton, Fulham e Crystal Palace monitorano da vicino la situazione.

Non solo Inghilterra, però: anche Juventus, Atlético Madrid, Monaco e RB Lipsia osservano con attenzione l’evoluzione del giovane talento. Come rivelato dal giornalista Graeme Bailey, Subiabre e la sua famiglia non hanno mai forzato un trasferimento anticipato, ma tutto lascia intendere che nel 2026 arriverà il momento del grande passo. Autore di due gol nella rassegna iridata, il classe 2007 è pronto a diventare il nuovo ambasciatore del calcio argentino in Europa.