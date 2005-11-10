Juventus Women, Pavan: "Spero nel Mondiale. Idea di Guerrero innovativa e moderna"

Intervistata dall'edizione odierna di Tuttosport, la calciatrice della Juventus Women Matilde Pavan ha commentato: "Sicuramente il cambio di ruolo mi ha aiutata a esprimere le mie qualità in modo più naturale. Lo staﬀ mi ha supportato molto in questo". Attaccante o centrocampista? Le mie caratteristiche di attacco dello spazio e abilità nell’uno contro uno vengono esaltate al massimo giocando più avanti perché ho maggiore libertà. Trovo questo ruolo molto funzionale alla mia espressione di gioco".

Sulla proposta di gioco di Guerrero prosegue: "È un’idea di calcio moderna e innovativa rispetto a ciò a cui siamo abituate qua in Italia. C’è stato da subito molto entusiasmo nel provare a metterla in pratica. Sappiamo che ci sono delle cose da migliorare e su cui possiamo crescere, ma siamo sulla strada giusta. Facciamo tanti meeting, uno a settimana, molto meticoloso a livello tattico, in cui ci espone i principi che abbiamo abbracciato come squadra. Il nostro compito è quello di cercare di interpretare al meglio questa idea di calcio".

Sulla Nazionale conclude: "Mi piace vivere nel presente e focalizzarmi su quello che posso fare ogni giorno. Sto lavorando in primis per dare il mio contributo alla Juve. Tutto quello che arriverà sarà una conseguenza, ma ovviamente ci spero".