Fiorentina, gli ex Joao Mario e Fagioli contro la Juventus. Il portoghese si gioca il riscatto

Quella di stasera contro la Juventus non sarà affatto una partita come tutte le altre per Joao Mario e Nicolò Fagioli, spinti da due storie differenti ma uniti dal passato in comune in maglia bianconera e dalla ferrea volontà di lasciare il segno proprio contro il club di Torino. Il terzino portoghese è arrivato a Firenze in estate dopo una breve parentesi all'ombra della Mole e, superate le difficoltà iniziali legate al rientro in panchina di Vanoli, ha saputo riconquistare terreno prezioso grazie alla grande dedizione mostrata quotidianamente in allenamento.

Occhio al futuro

Sfruttando l'assenza di un vero e proprio padrone sulla corsia mancina della Fiorentina, Joao Mario si è ripreso una maglia da titolare nelle ultime due uscite e stasera avrà una motivazione in più per confermarsi su alti livelli. Il suo obiettivo primario è dimostrare alla dirigenza juventina di essere stato ceduto troppo in fretta, confermando sul campo di valere l'investimento da circa 9,5 milioni di euro che la società viola dovrà sostenere la prossima estate per riscattare definitivamente il suo cartellino.

Occasione per riscattarsi

Percorso e legame ben diversi quelli di Nicolò Fagioli, cresciuto nel vivaio bianconero prima di trasferirsi a Firenze per trovare una nuova dimensione professionale. Nonostante una continuità di rendimento ostacolata da diversi alti e bassi e dalla forte concorrenza interna con Oulai in mezzo al campo, il regista italiano cerca una risposta d'autore contro la squadra in cui si è formato per respingere le critiche e lasciarsi alle spalle un momento no. Per entrambi la notte con la Juventus rappresenta un'occasione speciale, in cui trascinare i compagni al successo aggiungerebbe un sapore unico all'intera stagione viola.