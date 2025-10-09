Juventus a caccia della cura per la fascia destra: il nuovo obiettivo è Norton-Cuffy

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha messo nel mirino Brooke Norton-Cuffy, esterno destro classe 2004 del Genoa. Non è un segreto che la dirigenza bianconera abbia già iniziato a seguirlo da vicino: in occasione di Genoa-Lazio, un emissario juventino era presente a Marassi per osservarlo dal vivo. Nonostante quella serata non sia stata particolarmente positiva né per il giocatore né per la squadra, la successiva prestazione contro il Napoli ha ribaltato le impressioni. Al “Maradona”, infatti, Norton-Cuffy si è messo in luce con una grande progressione culminata nell’azione del momentaneo vantaggio rossoblù, coronata poi da un assist vincente per Ekhator.

Proprio queste doti - velocità, esplosività e capacità di spinta costante sulla fascia - hanno convinto la Juventus a continuare il monitoraggio nelle prossime settimane. Come sottolinea il quotidiano sportivo, il club bianconero è alla ricerca di un rinforzo sulla corsia destra, reparto in cui il rendimento di Joao Mario non ha pienamente convinto. Non a caso, il direttore generale Damien Comolli e il direttore tecnico François Modesto avevano provato fino all’ultimo giorno di mercato a chiudere per un laterale destro, sondando profili come Clauss del Nizza e Martinez del Girona. Ora l’attenzione si è spostata su Norton-Cuffy, che rappresenta una soluzione giovane, di prospettiva e già pronta per il sistema di gioco di Igor Tudor.

C’è poi un altro elemento che potrebbe favorire l’operazione. L’eventuale arrivo in bianconero di Marco Ottolini, attuale direttore sportivo del Genoa, rafforzerebbe i legami con il giocatore. È stato proprio Ottolini, infatti, a portarlo in Liguria nell’estate 2024, prelevandolo dall’Arsenal per circa 1 milione più 2 di bonus, con una percentuale sulla futura rivendita riservata ai Gunners. Il Genoa, tuttavia, non ha intenzione di privarsene prima dell’estate, ma sa bene che le pretendenti aumentano: anche il Napoli, infatti, ha cominciato a seguirlo con attenzione come possibile vice Di Lorenzo. Per strapparlo ai rossoblù serviranno almeno 10-12 milioni di euro, cifra destinata a crescere se Norton-Cuffy continuerà a confermarsi come uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato.