Calabria, inizio promettente al Panathinaikos poi due macchie. I tifosi si aspettano di più

Come stanno andando gli ex Serie A in questi primi mesi all'estero? Tra i trasferimenti più curiosi vi è quello di Davide Calabria. Il terzino destro, dopo una vita al Milan, ha cambiato due squadre nel giro di sei mesi. A Bologna ha fatto in tempo a togliersi lo sfizio, se pur da riserva, di vincere la Coppa Italia proprio contro la squadra del suo cuore. Ora Calabria è volato in Grecia, al Panathinaikos. Un trasferimento a sorpresa, col terzino che ha preferito l'opzione greca rispetto ai francesi del Lille.

Grandi aspettative nei suoi confronti, lui stesso ha spiegato il perché della scelta: "Volevo iniziare qualcosa di nuovo fuori dall'Italia. Ho sentito il calore e la voglia del club di portarmi qui. La volontà del Panathinaikos di avermi qui mi ha fatto pensare che questa fosse la scelta giusta".

Ha esordito con gli ateniesi il 21 agosto, nei preliminari di Europa League contro il Samsunspor. Ultima mezz'ora per lui, una mezz'ora convincente dove ha impressionato i tifosi per la sua corsa e le sue iniziative. Tuttavia nel corso della stagione ci sono stati un paio di scivoloni, in campionato contro il Levadiakos e in Europa League contro il Go Ahead Eagles: nelle due partite citate è responsabile di altrettante reti subite.

Arrivato come sostituto di Georgios Vagiannidis, trasferitosi allo Sporting CP, al momento Calabria non ha fornito prestazioni tali da non far rimpiangere il predecessore. Servirà tempo e trovare la forma migliore, al momento infatti non sembra ancora avere i 90 minuti nelle gambe benché in campionato abbia sempre giocato titolare.

DAVIDE CALABRIA - PANATHINAIKOS

Presenze: 8

Da titolare: 5

Reti: 0

Assist: 0