Juventus, per il rinnovo di Yildiz balla mezzo milione. E Jorge Mendes corteggia il turco

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sta lavorando per blindare Kenan Yildiz con un nuovo contratto a lungo termine. L’obiettivo della dirigenza bianconera è quello di estendere l’accordo fino al 2030, con opzione per un’ulteriore stagione, fino al 2031. I dialoghi con il padre-agente Engin Yildiz, unico interlocutore del club dall’inizio del 2024, procedono spediti e si registrano passi avanti significativi rispetto agli ultimi contatti di un mese fa. L’attaccante turco, classe 2005 e cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, ha manifestato la chiara volontà di proseguire la propria carriera in bianconero, un fattore che ha facilitato il confronto con il direttore generale Damien Comolli.

Il nodo principale resta quello economico. Attualmente Yildiz percepisce 1,5 milioni di euro a stagione più bonus, ma la Juventus è pronta a offrirgli un ingaggio triplo, mentre la richiesta si attesta intorno ai 5 milioni. Come riferisce il quotidiano sportivol club ha ritoccato la proposta iniziale da 3,5 a 4,5 milioni più premi vari, che potrebbero far salire il totale fino a 6 milioni in caso di obiettivi centrati, come trofei vinti e doppia cifra tra gol e assist. Una crescita salariale importante, ma ritenuta necessaria per resistere alle sirene di Premier League, dove non mancano squadre disposte a mettere sul piatto cifre ancora più elevate per il talento di Ratisbona.

Il nuovo contratto collocherebbe Yildiz tra i giocatori più pagati della rosa bianconera, subito dietro a Vlahovic (in scadenza nel 2026) e in linea con Bremer e David, entrambi sui 6 milioni annui. Nel frattempo, il giovane turco continua a essere corteggiato dalle principali agenzie internazionali, con Jorge Mendes in prima fila, ma al momento la gestione resta saldamente in mano al padre. In casa Juve, l’obiettivo è chiaro: arrivare quanto prima alla firma per blindare uno dei gioielli più preziosi del futuro bianconero, simbolo del nuovo corso tecnico e gestionale impostato da Comolli.