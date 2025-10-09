Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Infantino: “Club europei guida per il calcio mondiale. Vogliamo crescere ancora”

Infantino: “Club europei guida per il calcio mondiale. Vogliamo crescere ancora”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:41Serie A
Lorenzo Beccarisi

Nel corso dall’Assemblea Generale dell’EFC che si sta svolgendo a Roma al Cavalieri Waldorf Hotel è intervenuto il presidente della FIFA Gianni Infantino. Queste le sue parole: “Grazie al sindaco e al ministro dello sport per averci accolto in questa città splendida. Sono rimasto perplesso perché mi ha invitato l’ECA, ma adesso non c’è più. Mi sono reso conto dell’inizio di una nuova era, vi auguro il meglio per quello che sarà un nuovo percorso. Voglio fare i complimenti al presidente Trump e al Qatar per quello che sta succedendo nella crisi medio-orientale, speriamo di poter proseguire in un mondo di pace. Non è da dare per scontato l’interesse mondiale, capisco che bisogna tutelare i club europei ma dobbiamo renderci che siamo club all’interno del calcio mondiale. Per questo lavoriamo costantemente con tutti i club, questa settimana visiterò 6-7 paesi diversi come presidente della FIFA è mio dovere seguire più paesi possibili. Il calcio è presente in ogni posto del mondo e i club del calcio europeo sono una guida per tutto il mondo, abbiamo istituito la Coppa del mondo per club per creare una competizione che potesse riunire i migliori calciatori provenienti da tutto il mondo.

Ovviamente sono di parte, ma vi garantisco che la Coppa del Mondo per Club è stato un enorme successo sotto ogni punto di vista. Ci sono stati due milioni e mezzo di spettatori negli stadi, meglio avere 30 mila persone in uno stadio di 80 mila, solo la Premier League sta registrando numeri migliori a livello di presenze negli stadi quest’anno. Abbiamo istituito una diretta gratuita per la competizione e ci sono stati 2.7 miliardi di persone che hanno assistito alla Coppa del mondo. Solo nella finale tra Chelsea e Paris Saint Germain c’erano 16 paesi coinvolti tra i giocatori partecipanti, questo è una spinta per tutto il calcio. Anche a livello di introiti abbiamo ottenuto ricavi enormi, superiori ai due miliardi, circa 34 milioni a partita e nessuna competizione arriva a queste cifre. Quando la Champions League fu istituita i ricavi erano vicini a 40 milioni, ora sono circa quattro miliardi. Chissà se tra 30 anni arriveremo a cifre vicine ai 200 miliardi per la Coppa del mondo. Dico a tutti che non c’è stato alcun problema in America, i tifosi hanno beneficiato delle partite e generato ricavi anche per i club.

La FIFA trattiene lo 0%, qualsiasi cifra incassata finisce al 100% nei club. Adesso lavoriamo per capire come migliorare questa competizione e come possa avere ancora un impatto migliore. Ci sono tante sfide che ci aspettano, ma siamo pronti ad affrontarle. La cosa più importante è il profondo legame che ci tiene uniti, lavoriamo a beneficio di tutti i club e tutti i giocatori. Il calcio ha una struttura piramidale che si basa su standard nazionali e globali, noi dobbiamo prendere scelte con responsabilità e preservare questa piramide. Dobbiamo lavorare insieme per capire come ottimizzare i ricavi, parlando dei club mi riferisco anche ai giocatori e in alcuni casi anche ai procuratori, ma queste sono altre chiacchiere. Vogliamo proteggere questa struttura, dobbiamo lavorare per il calendario e nel mondo non è facile giocare in contemporanea.

Parliamo con i club, con i giocatori e con le federazioni per tirare delle conclusioni che devono essere ragionate, noi vogliamo migliorarci e prenderemo le decisioni al momento giusto. Lavoriamo insieme ai club e prendiamo queste decisioni insieme a noi, c’è tanto in gioco. Il calcio femminile è altrettanto importante, dobbiamo promuoverlo tramite le competizioni per club e per nazionali. Non dobbiamo copiare il format maschile, ma dobbiamo reinventarci e in questa stanza ci sono molte persone con ottime idee. Abbiamo tante sfide da cui nascono tante opportunità, per noi l’obiettivo è andare avanti insieme e rendere il gioco del calcio più forte. Se critichiamo il calcio va a discapito di un’intera comunità, lavorando insieme fare crescere il nostro sport”.

Articoli correlati
Infantino: "Gli stadi? Se non ci riusciamo in Italia, bisogna chiudere e andare a... Infantino: "Gli stadi? Se non ci riusciamo in Italia, bisogna chiudere e andare a casa tutti quanti"
Infantino sul 'caso' Milan-Como: "La deregulation in questo campo non aiuta nessuno"... Infantino sul 'caso' Milan-Como: "La deregulation in questo campo non aiuta nessuno"
FIFA, Infantino: "L'Italia è il paese del calcio, deve avere gli stadi più belli... FIFA, Infantino: "L'Italia è il paese del calcio, deve avere gli stadi più belli del mondo"
Altre notizie Serie A
Caso-Osimhen, il racconto di Victor: "Costretto a trattare e mio padre moriva" Caso-Osimhen, il racconto di Victor: "Costretto a trattare e mio padre moriva"
Douglas Luiz, scatterà il riscatto? Anche a Nottingham il campo lo vede molto poco... Douglas Luiz, scatterà il riscatto? Anche a Nottingham il campo lo vede molto poco
Tonali percepisce 8 milioni di euro netti all'anno più bonus. Irraggiungibile per... TMWTonali percepisce 8 milioni di euro netti all'anno più bonus. Irraggiungibile per la Serie A
Ambrosini: "Modric ricorda Maldini, Leao deve tirar fuori predisposizione al sacrificio"... Ambrosini: "Modric ricorda Maldini, Leao deve tirar fuori predisposizione al sacrificio"
Diego Coppola, in Premier solo 16 minuti. Ma è assist-man in Coppa di Lega Diego Coppola, in Premier solo 16 minuti. Ma è assist-man in Coppa di Lega
Al Khelaifi: “La Superlega era già morta. Felici per il ritorno del Barcellona” Live TMWAl Khelaifi: “La Superlega era già morta. Felici per il ritorno del Barcellona”
Inter, Marotta: "Abbiamo accolto con grande entusiasmo il ritorno del Barça nell'ECA"... TMWInter, Marotta: "Abbiamo accolto con grande entusiasmo il ritorno del Barça nell'ECA"
Infantino: "Gli stadi? Se non ci riusciamo in Italia, bisogna chiudere e andare a... TMWInfantino: "Gli stadi? Se non ci riusciamo in Italia, bisogna chiudere e andare a casa tutti quanti"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Le più lette
1 Caso Osimhen, il Lille ha chiesto un favore al Napoli. Che ora rischia davvero grosso
2 Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 ottobre
4 De Jong si espone come Rabiot: "Non è giusto andare a Miami per Villarreal-Barcellona"
5 Juventus, Sandro Sabatini bacchetta: "Vlahovic non gioca mai ed è il migliore. Su Yildiz..."
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Tonali apre al ritorno in Serie A: "Migliora di anno in anno". Poi grandi elogi a Gattuso
Immagine top news n.1 FIFA, Infantino: "L'Italia è il paese del calcio, deve avere gli stadi più belli del mondo"
Immagine top news n.2 Inter, Mkhitaryan: "Il futuro si può scrivere. Daremo tutto per riprenderci lo scudetto"
Immagine top news n.3 L'Italia verso l'Estonia: dalle parole dei deb Cambiaghi e Nicolussi alle prove di di 4-4-2
Immagine top news n.4 Sfortuna Napoli, si fermano due titolarissimi di Conte: le stime sui tempi di recupero
Immagine top news n.5 Milan-Como a Perth continua a far discutere: botta e risposta fra Rabiot e De Siervo
Immagine top news n.6 Lotta al 'pezzotto', la lettera inviata da Dazn agli utenti pirata: chiesto risarcimento di €500
Immagine top news n.7 Italia, prime indicazioni verso l'Estonia: avanti con la coppia Kean-Retegui
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.2 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.3 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.4 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Patti: “Passeri innovatore, Tomei incarna la nostra filosofia. Ascoli merita di sognare”
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Non vedo squadre in grado di infastidire il Vicenza. Sorpreso dall'Ascoli"
Immagine news Serie C n.3 Pergolizzi: "Ravenna? Una grande squadra nasce sempre da una grande società"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Douglas Luiz, scatterà il riscatto? Anche a Nottingham il campo lo vede molto poco
Immagine news Serie A n.2 Tonali percepisce 8 milioni di euro netti all'anno più bonus. Irraggiungibile per la Serie A
Immagine news Serie A n.3 Ambrosini: "Modric ricorda Maldini, Leao deve tirar fuori predisposizione al sacrificio"
Immagine news Serie A n.4 Diego Coppola, in Premier solo 16 minuti. Ma è assist-man in Coppa di Lega
Immagine news Serie A n.5 Al Khelaifi: “La Superlega era già morta. Felici per il ritorno del Barcellona”
Immagine news Serie A n.6 Inter, Marotta: "Abbiamo accolto con grande entusiasmo il ritorno del Barça nell'ECA"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Adorni: "Col Palermo sfida bellissima. Andremo là a giocarcela"
Immagine news Serie B n.2 Padova, di padre in figlio. Fortin Sr: "Buono l'impatto di Mattia con la B. Lens? È presto"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, a bilancio un rosso da oltre 26 milioni. L'andamento economico negli ultimi anni
Immagine news Serie B n.4 Trapani, più che un'infermeria sembra un ospedale: finora 26 giocatori con problemi fisici
Immagine news Serie B n.5 Lucioni sulla Serie B: "Palermo squadra da battere. Frosinone? Sono sorpreso"
Immagine news Serie B n.6 Pisacane sul Monza: "Squadra importante. Felice siano rimasti Carboni e Izzo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Matteassi: “Il Vicenza è maturo per la Serie B. Ora sogno una nuova sfida”
Immagine news Serie C n.2 Patti: “Passeri innovatore, Tomei incarna la nostra filosofia. Ascoli merita di sognare”
Immagine news Serie C n.3 Cavese, fumata bianca in arrivo per Luciani: accordo annuale col difensore
Immagine news Serie C n.4 Novara, la vittoria tarda ad arrivare. Boveri: "Avanti con Zanchetta in panchina"
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Rizzo: "Entrati nel calcio per vivere un sogno e creare qualcosa per le persone"
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter fa la voce grossa in Europa. Tutti i risultati delle gare d'andata di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.2 Si è conclusa la 1ª giornata di UWCL: sorride la Juventus, male la Roma in Spagna
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter, Piovani: "Siamo arrivate a buon punto, ma possiamo e dobbiamo andare oltre"
Immagine news Calcio femminile n.4 Women's Champions League, larghi successi per Atletico e Wolfsburg. United di misura
Immagine news Calcio femminile n.5 Women's Europa Cup, Inter sul velluto. Eintracht e Breidablik ipotecano la qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Venuti fuori i nostri limiti. Ci è mancato un pizzico di coraggio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?